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Касперский признал копирование секретных файлов АНБ США
"Лаборатория Касперского" случайно получила файлы, имевшие отношение к Агентству национальной безопасности США, отметил основатель компании Евгений Касперский, сообщает ТСН.
По его словам, в 2014 году аналитики сообщили, что скачали данные о команде хакеров Equation Group, но среди них оказались и секретные документы АНБ. Позже "Лаборатория" утверждала, что АНБ использовала этих хакеров в своих целях.
Отмечается, что файлы попали в "Лабораторию" в рамках стандартной процедуры загрузки исследуемых вирусов с компьютеров пользователей, и сразу же были удалены.
Однако, как именно сотрудники поняли, что эти материалы засекречены, не сообщается. А дать ответ на вопрос, сообщала ли "Лаборатория Касперского" АНБ о случайном получении секретных документов, сам Евгений Касперский отказался.
Теги: США, секретные данные, Евгений Касперский
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