Касперский признал копирование секретных файлов АНБ США

26.10.2017 11:05

"Лаборатория Касперского" случайно получила файлы, имевшие отношение к Агентству национальной безопасности США, отметил основатель компании Евгений Касперский, сообщает ТСН.

По его словам, в 2014 году аналитики сообщили, что скачали данные о команде хакеров Equation Group, но среди них оказались и секретные документы АНБ. Позже "Лаборатория" утверждала, что АНБ использовала этих хакеров в своих целях.

Отмечается, что файлы попали в "Лабораторию" в рамках стандартной процедуры загрузки исследуемых вирусов с компьютеров пользователей, и сразу же были удалены.

Однако, как именно сотрудники поняли, что эти материалы засекречены, не сообщается. А дать ответ на вопрос, сообщала ли "Лаборатория Касперского" АНБ о случайном получении секретных документов, сам Евгений Касперский отказался.