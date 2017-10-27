Все рубрики раздела
- Apple вернула лидерство в рейтинге производительности смартфонов10:10
- Палеонтологи обнаружили останки древнейших деревьев-грибов22:05
- Китайцы нашли новый способ спасти планету от голода21:44
- В "Укрзализныце" анонсировали инновационный билет11:25
- Касперский признал копирование секретных файлов АНБ США11:05
- Астрономы подсчитали вероятность падения метеорита на человека08:55
- Suzuki представила концепт электровнедорожника15:30
- Украину атаковал новый компьютерный вирус-вымогатель10:50
- Диссертация Хокинга "положила" сайт Кембриджского университета11:45
- ПриватБанк обновил дизайн сайта10:30
Apple вернула лидерство в рейтинге производительности смартфонов
Авторы приложения для определения производительности мобильных устройств AnTuTu регулярно проводят мониторинг наиболее производительных смартфонов. Месяц назад таблицу самых мощных гаджетов возглавлял OnePlus 5. На второй строчке размещался флагман от HTC, модель U11. Но выход на рынок iPhone 8 и 8 Plus не мог не внести свои коррективы в рейтинг, сообщает RNS.
Обновленный сентябрьский список самых мощных смартфонов возглавляют обе модели смартфонов Apple. iPhone 8 Plus набрал 217 210 баллов, обогнав ближайшего конкурента OnePlus 5 на 36 000 очков. На второй строчке — iPhone 8 с 209 113 баллами.
Среди iOS-устройств возглавляет рейтинг 10,5-дюймовый iPad Pro, набравший 230 591 баллов. Южнокорейские флагманы в лице Galaxy Note8, S8 и S8+ замыкают вторую пятерку лидеров. Apple стала первой компанией, которая сумела перешагнуть преодолеть барьер AnTuTu в 200 000 баллов (в категории смартфоны).
Теги: Apple, рейтинг, iPhone 8
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ ДОНБАССА НА 27 ОКТЯБРЯ09:58
- Мощный взрыв в оккупированном Донецке: несовершеннолетняя пострадавшая находится на грани, среди раненых еще двое детей. ВИДЕО09:21
- КОНСТАНТИНОВСКИЙ ХИМЗАВОД ПОШЕЛ С МОЛОТКА08:43
- Испепеляли ВСУ минометным огнем: появились свежие данные о горячих точках в зоне АТО и провокациях российских террористов. ВИДЕО08:24
- Россияне грозят судами главарям боевиков на Донбассе08:08
- Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва в Донецке07:08
- Заметки из прифронтового блокнота: После дождика в субботу 21:00
- Точка на карте: Кривая коса - коготь осеннего шторма20:06
- Жебривский лишил некоторые города Донбасса 100 млн грн.19:32
- В ИВАНО-ФРАНКОВСК И ЛЬВОВ БЕЗ ПЕРЕСАДОК18:15
- Apple вернула лидерство в рейтинге производительности смартфонов10:10
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ ДОНБАССА НА 27 ОКТЯБРЯ09:58
- На Чернобыльской АЭС создается новый опасный объект09:39
- Мощный взрыв в оккупированном Донецке: несовершеннолетняя пострадавшая находится на грани, среди раненых еще двое детей. ВИДЕО09:21
- Названо занятие, лучше всего оберегающее человека от онкологии09:02
- КОНСТАНТИНОВСКИЙ ХИМЗАВОД ПОШЕЛ С МОЛОТКА08:43
- Испепеляли ВСУ минометным огнем: появились свежие данные о горячих точках в зоне АТО и провокациях российских террористов. ВИДЕО08:24
- Россияне грозят судами главарям боевиков на Донбассе08:08
- Повышение пенсий: Как отреагируют цены на продукты?07:48
- Трамп публично "унизил" Путина: президент США неожиданно для всех выступил с очень жесткими обвинениями в адрес Кремля07:24
- Названо занятие, лучше всего оберегающее человека от онкологии09:02
- Повышение пенсий: Как отреагируют цены на продукты?07:48
- Как можно избежать развода? Советы для мужчин и женщин21:30
- Заметки из прифронтового блокнота: После дождика в субботу 21:00
- Точка на карте: Кривая коса - коготь осеннего шторма20:06
- Медики объяснили, почему тыква обязательно должна быть в вашем рационе18:30
- Появилась карта обновления Донетчины14:50
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче13:45
- Шахтёры требуют заработанное13:25
- Как микрофлора заставляет нас полнеть07:47
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"
- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке
- Второй участник ДТП в Харькове разбил вдребезги все оправдания Зайцевой
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"
- Сбежавший в Россию наемник "ДНР" угрожает убивать москвичей: стало известно, как террориста из Донбасса жестоко унизили в Москве. ВИДЕО
- Пономарь: Путин говорит Трампу «из Донбасса мы уйдем, а в Крыму нужно ввести какой-то переходный период»
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче
- Поддельный McDonalds, наемник-бомж и цены в “ДНР”: как сегодня живет оккупированный Донецк. ВИДЕО
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез
- Савченко поразила неожиданной кандидатурой на пост президента Украины: такого не ожидал никто