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Google запустил в Украине платежный сервис Android Pay

01.11.2017 14:40
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Google запустил в Украине платежный сервис Android Pay

С 1 ноября Google в партнерстве с ПриватБанком и Mastercard запустил в Украине глобальный сервис бесконтактных платежей Android Pay, с помощью которого можно рассчитаться одним лишь смартфоном. Украина стала 15-й страной в мире, где заработал Android Pay, сообщает ТСН.
Что такое Android Pay?
Это сервис для совершения бесконтактных платежей с помощью смартфонов или смарт-часов под управлением Android. Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно скачать приложение Android Pay Google Play и добавить в него свои карты.
Почему это круто?
Теперь, чтобы расплатиться за товар, нужно на кассе просто приложить телефон к терминалу вместо банковской карты. Ваша покупка тут же будет оплачена.
То есть, мне больше не нужно носить с собой кучу карточек?
Почти. Android Pay работает только на Android-смартфонах с операционной системой KitKat 4.4 и выше, которые поддерживают технологию NFC.
Что такое NFC?
Если говорить максимально просто, то это такая штука, которая отвечает за безконтактную передачу данных с одного устройства на другое. Чтобы узнать, есть ли NFC в вашем смартфоне, можно посмотреть характеристики на сайте производителя или поискать свой смартфон в огромном списке на сайте NFC World. Больше о технологии NFC можно почитать здесь.
А если мой телефон не поддерживает NFC?
К сожалению, пользоваться сервисом Android Pay вы не сможете.
С какими банками работает Android Pay?
Первым на сегодня банком в Украине, который предоставляет возможность пользоваться сервисом Android Pay, стал ПриватБанк, но список банков будет постоянно пополняться.
А расплатиться таким образом можно в любом магазине?
Нет, подойдут только точки продаж с терминалами, которые, как и смартфоны с Android Pay, оборудованы модулем NFC. Например, у ПриватБанка, который владеет крупнейшей сетью POS-терминалов по всей стране, 86 тысяч – бесконтактных (всего их 142 тысячи). И каждый день количество таких терминалов только увеличивается. Как правило, терминалы принимают бесконтактные платежи отмечены таким значком . В Украине рассчитаться бесконтактно можно не только в торгово-сервисной сети (кафе, ресторанах, супермаркетах, аптеках) или вендинговых автоматах, но и в транспорте.
Все нравится, что мне надо сделать, чтобы воспользоваться Android Pay?
Все достаточно просто. Вот полный алгоритм действий:
- зайдите в Google Play и загрузите приложение Android Pay. Оно бесплатное;
- в приложении привязываем к сервису свою банковскую карточку. Можно сфотографировать ее, и сервис распознает цифры и буквы сам, а можно вбить все данные в соответствующие поля вручную;
- в настройках смартфона проверяем, чтобы модуль NFC был активирован. Обычно иконка быстрого доступа к беспроводному модулю есть в шторке уведомлений. Если ее нет, найдите этот параметр в настройках смартфона, в меню передачи данных;
- несем накупленное в магазине на кассу, включаем экран смартфона и подносим его к терминалу;
- если карточек несколько, приложение Android Pay предложит выбрать одну из них как основную. Когда захотите сделать оплату с другой карты, нужно будет изменить выбор в настройках.
А моим телефоном может расплатиться кто-то другой?
Нет, если придерживаться базовых правил безопасности.



Теги: Украина, Google, Android Pay
 
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