Caviar снабдила iPhone X солнечной батареей

06.11.2017 09:30

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, представила очередную модификацию нового флагманского смартфона Apple — iPhone X. Модель под названием Caviar iPhone X Tesla способна заряжаться от солнечной батареи, расположенной на задней панели, сообщает Ферра.Ру.

По сравнению с обычными изысками Caviar, можно сказать, что iPhone X Tesla выполнен в минималистичном дизайне. Черный корпус с PVD покрытием включает в себя заряжающую ударопрочную пластину и золотую отделку. Как подчеркивает Caviar, устройство защищено от повреждений благодаря замене стеклянного корпуса на титановый.

Стоимость Caviar iPhone X Tesla составит 259 000 рублей (120 000 гривен). Точная дата старта продаж пока не объявлена.