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"Человек-ракета" из Великобритании установил рекорд скорости (ВИДЕО)

10.11.2017 10:45
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"Человек-ракета" из Великобритании установил рекорд скорости (ВИДЕО)

Британский инженер и предприниматель Ричард Браунинг установил мировой рекорд скорости в летающем костюме. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса, передает СТРАНА.ua.
Браунинг с третьей попытки развил скорость в 51,53 километра в час в костюме собственной разработки, прежде чем упал в воду. Падение не помешало рекорду - достижение было зафиксировано, поскольку изобретателю удалось пролететь более ста метров.
Его летающий костюм был оснащен шестью компактными газовыми реактивными двигателями (с тягой 22 килограмма-силы), очками, отображающими параметры их работы, и легким экзоскелетом, распределяющим назгрузку.
По словам Браунинга, костюм способен разогнать владельца до сотни километров в час, но пока полеты на таких скоростях плохо управляемы и небезопасны.



Теги: Великобритания, рекорд, человек, скорость, ракета
 
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