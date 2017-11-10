"Человек-ракета" из Великобритании установил рекорд скорости (ВИДЕО)

10.11.2017 10:45

Британский инженер и предприниматель Ричард Браунинг установил мировой рекорд скорости в летающем костюме. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса, передает СТРАНА.ua.

Браунинг с третьей попытки развил скорость в 51,53 километра в час в костюме собственной разработки, прежде чем упал в воду. Падение не помешало рекорду - достижение было зафиксировано, поскольку изобретателю удалось пролететь более ста метров.

Его летающий костюм был оснащен шестью компактными газовыми реактивными двигателями (с тягой 22 килограмма-силы), очками, отображающими параметры их работы, и легким экзоскелетом, распределяющим назгрузку.

По словам Браунинга, костюм способен разогнать владельца до сотни километров в час, но пока полеты на таких скоростях плохо управляемы и небезопасны.