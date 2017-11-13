В США испытали новый "спейс-шаттл"

13.11.2017 14:30

Частная аэрокосмическая корпорация Sierra Nevada Corp успешно испытала в полете многоразовый космический корабль Dream Chaser. Об этом пресс-служба компании сообщила в Twitter, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

"SNC с гордостью объявляет, что космический корабль Dream Chaser сегодня успешно прошел испытания в свободном полете. У нас был чудесный полет и посадка", - пишут сотрудники компании.

Аппарат приземлился на авиабазе США Эдвардс в калифорнийской пустыне Мохаве.

Dream Chaser предназначен для доставки на низкую околоземную орбиту грузов и экипажей численностью до семи человек. Его конструкция базируется на проекте орбитального самолета HL-20 разработки NASA начала 1990-х годов. Последний конструировали на основе известных разведке снимков беспилотного ракетоплана СССР БОР-4. Корпус корабля сделан из композитных материалов с керамической теплозащитой.

Dream Chaser будет выводиться в космос с помощью ракеты-носителя Атлас-5. Предполагается возможность не только планирования, как у кораблей спейс-шаттл, но и самостоятельный полет и посадка на любые взлетные полосы длиной не менее 2,5 км. Ожидаемый запуск Dream Chaser с грузом на МКС - 2020 год.