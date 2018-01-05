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AT&T обещает запустить 5G-сеть в США до конца года

05.01.2018 09:45
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AT&T обещает запустить 5G-сеть в США до конца года

Одна из четырех сотовых компаний США, AT&T заявила о намерении развернуть новейшие сети 5G в 12 городах этой страны до конца 2018 года, сообщает Новое время.
В отличие от текущих испытаний еще сырой технологии 5G для передачи сигнала между стационарными антеннами, AT&T пообещала коммерческий сервис для мобильных пользователей. Компания не раскрыла подробностей, на каких радиочастотах и с использованием какого оборудования она собирается это сделать.
Ожидается, что с помощью 5G операторы смогут продавать такие услуги, как виртуальная реальность, передача 4К-видео и подключение беспилотного автотранспорта. Остальные сотовых компаний США - Verizon, T-Mobile и Sprint - также намерены запустить 5G, но пока не обнародовали своих планов.



Теги: США, 5G, AT&T
 
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