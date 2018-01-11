Tesla начала серийное производство "солнечной черепицы"

11.01.2018 15:15

После неоднократных отсрочек, Tesla официально подтвердила, что начала массовое производство "солнечной черепицы" и ее установку в домах клиентов, которые внесли депозит в размере $1000 в прошлом году, сообщает ХАЙТЕК.

Чтобы справиться с объемом поставок, компания перенесла производство из калифорнийского Фримонта на крупную фабрику в Буффало, штат Нью-Йорк. На ней уже трудятся около 500 рабочих и планируется, что вскоре фабрика будет производить солнечные элементы общей мощностью 1 гигаватт.

Солнечная кровля обойдется покупателям недешево — примерно в $220 за квадратный метр. Однако, на нее дается пожизненная гарантия, а предполагаемый срок службы всей инновационной крыши — не менее 30 лет.