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Испанские биологи научили косатку "разговаривать" (ВИДЕО)
01.02.2018 10:00
Ученые Мадридского университета научили косатку имитировать человеческую речь. Соответствующее исследование опубликовано журналом Proceedings of the Royal Society B, сообщает РБК-Украина.
14-летняя самка косатки по кличке Вики из французского океанариума в провинции Антиб стала первым представителем вида, способным имитировать человеческую речь. Стоит отметить, что до этого исследователи тренировали ее имитировать человеческое поведение. В результате эксперимента Вики научилась повторять за тренером такие слова: hello (с англ. привет), bye bye (пока), one, two (один, два). Также животное выучило имя своего тренера - Эми.
Теги: разговор, биология, касатка
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