Китайский производитель пассажирских дронов опубликовал первое видео пилотируемых полетов (ВИДЕО)

06.02.2018 15:00

Китайский производитель дронов Ehang завершил тестирование автономного квадрокоптера Ehang 184 и провел серию демонстрационных полетов с пассажирами на борту. Первыми "подопытными" стали гендиректор компании и заместителем мэра Гуанчжоу, сообщает Рамблер.

За время испытаний, которые длились несколько месяцев, Ehang 184 совершил 1000 тестовых полетов. В том числе, вертикальный набор высоты до уровня 300 метров, перевозка груза массой 230 килограммов, полет по установленному маршруту на расстояние 15 километров, а также движение со скоростью 130 километров в час.

Инженеры проверили работу коптера в различных погодных условиях: жаре, тумане и сильном ветре.

Ehang намерен использовать дронов для сервиса аэротакси внутри больших городов. Полностью электрический «184-й» способен находиться в воздухе до 23 минут, самостоятельно прокладывать маршрут и облетать препятствия. В случае нештатной ситуации управление дроном пассажир сможет взять на себя.