В США изобрели лекарство от наркозависимости

16.02.2018 14:15

Американские ученые из Научно-исследовательского института Скриппса достигли важного этапа в разработке безопасной и эффективной вакцины, которая лечит героиновую зависимость, а также предотвращает передозировки наркотиком. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Pharmaceutics, сообщает ТСН.

Как отмечается, вакцина оказалась безопасной для животных и остается стабильной при комнатной температуре в течение месяца, поэтому вскоре будет готова к тестированию на людях.

Препарат тренирует антитела иммунной системы распознавать и связывать молекулы наркотика, чтобы те не проникали в мозг и не вызвали эйфорию. Таким образом, это может предотвратить рецидивы наркоманов, которые выздоравливают.