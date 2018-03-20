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Беспилотный автомобиль совершил первое в истории смертельное ДТП
Беспилотный автомобиль, принадлежащий компании Uber, проходивший тестирование в качестве такси, совершил наезд на женщину. Она умерла от полученных травм. Это первый в истории случай смертельного наезда на пешехода, сделанный беспилотным автомобилем, сообщает Украинский Бизнес Ресурс.
ДТП произошло в городе Темпи штата Аризона. Электроника автомобиля «не заметила» пешехода в вечернее время на пешеходном переходе. Во время происшествия в кабине автомобиля находился водитель, который должен был взять управление под свой контроль в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Однако он этого сделать не успел.
Компания Uber отреагировала на случившуюся трагедию и приостановила использование беспилотных такси во всех городах – Темпи, Сан-Франциско, Торонто и Питсбурге.
Теги: ДТП, беспилотник, автомобиль
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