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Правительство Украины запустило сайт для мониторинга продуктовых цен
Министерство экономического развития и торговли Украины запустило онлайн-ресурс для отслеживания динамики цен на продукты, сообщает Телеканал новостей «24».
На сайте доступен инфляционный калькулятор, позволяющий оценить, как со временем менялись цены в стране.
"Инструмент позволяет в несколько кликов увидеть, как меняются цены на популярные продукты в Украине, и уже на основе этого материала делать собственные выводы", – сказал глава Офиса Алексей Гончарук.
С помощью онлайн-конструктора на сайте можно подобрать продукты, из которых состоит блюдо, выбрать временной промежуток, и программа покажет, как менялась цена на каждый ингредиент в отдельности и на все блюдо в целом.
Добавим, что онлайн-сервис автоматически собирает данные из открытых источников (Госстат, НБУ, Мировой банк, Евростат) и фиксирует ежедневную динамику цен на товары по данным крупнейших онлайн-супермаркетов.
Информация представлена также в региональном разрезе по областям.
Индексы потребительских цен обновляются еженедельно. Пользователь может редактировать график в соответствии со своими целями и загрузить его на компьютер.
Теги: Украина, цена, сайт, продовольствие
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