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Архив - Наука и технологии

Британские ученые назвали Евровидение источником счастья

14.05.2018 11:00
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Британские ученые назвали Евровидение источником счастья

Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что международный песенный конкурс Евровидение может повысить уровень удовлетворенности жизнью, передает Телеканал новостей «24».
Результаты исследования, опубликованные в научном журнале BMC Public Health, показали, что среди населения страны уровень удовлетворенности жизнью повышается на 4 процента, если их страна входит в десятку лучших в финальном рейтинге.
В ходе исследования ученые проанализировали данные об уровне удовлетворенности жизнью более 160 тысяч человек из 33 европейских стран. В частности, исследователи использовали данные из анкет респондентов, которые были заполнены в рамках глобального опроса Евробарометр, который проводится несколько раз в год Европейской комиссией.
Команда ученых акцентировала внимание на данных, собранных в мае и июне – в период проведения Евровидения с 2009 по 2015 год. В результате выяснилось, что респонденты отмечали более высокий уровень удовлетворенности жизнью, особенно если их страна показывала хорошие результаты на Евровидении.



Теги: Евровидение, исследования, счастье
 
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