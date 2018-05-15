Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Tesla c автопилотом врезалась в пожарную машину

15.05.2018 08:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Tesla c автопилотом врезалась в пожарную машину

В американском штате Юта во время движение на автопилоте электромобиль Tesla въехал в машину пожарной команды, сообщает Телеканал новостей «24».
В результате инцидента никто не пострадал.
Система автопилота Tesla использует радар, камеры с 360-градусной видимостью и датчиками для обнаружения близлежащих автомобилей и объектов. Система позволяет электромобилю автоматически перестраиваться, парковаться и избегать столкновений.
Однако, представители компании неоднократно предупреждали владельцев электромобилей Tesla, что при использовании автопилота, они все равно должны быть внимательными и следить за дорогой.



Теги: ДТП, Tesla Motors, автопилот
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх