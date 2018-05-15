Tesla c автопилотом врезалась в пожарную машину

15.05.2018 08:45

В американском штате Юта во время движение на автопилоте электромобиль Tesla въехал в машину пожарной команды, сообщает Телеканал новостей «24».

В результате инцидента никто не пострадал.

Система автопилота Tesla использует радар, камеры с 360-градусной видимостью и датчиками для обнаружения близлежащих автомобилей и объектов. Система позволяет электромобилю автоматически перестраиваться, парковаться и избегать столкновений.

Однако, представители компании неоднократно предупреждали владельцев электромобилей Tesla, что при использовании автопилота, они все равно должны быть внимательными и следить за дорогой.