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Архив - Наука и технологии

У апрельского обновления Windows 10 обнаружилась "аллергия" на популярный антивирус

25.05.2018 15:30
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У апрельского обновления Windows 10 обнаружилась "аллергия" на популярный антивирус

Если на компьютере или ноутбуке с операционной системой Windows 10 используется антивирусное приложение Avast, то установить обновление April 2018 Update (Windows 10 1803) на него будет невозможно до той поры, пока установлен антивирус, сообщает 3DNews.
Изменения в порядок развёртывания очередного крупного апдейта корпорация Microsoft внесла после того, как в начале этой недели стало известно, что некоторые пользователи Avast столкнулись с проблемами. Вместо рабочего стола их компьютеры показывали чёрный экран без иконок, в ряде случаев сообщалось о появлении сообщения об ошибке на синем экране.
Таким образом, в настоящее время у пользователей Windows 10 и Avast есть только два варианта действий: удалить антивирусное приложение, с которым несовместим April 2018 Update, либо отложить обновление.
При этом представители Avast отказываются считать своё приложение виновным в сбое апдейта. Они утверждают, что в компании не смогли воспроизвести ошибки, на которые жалуются пользователи, и предполагают, что причины проблем могут скрываться в самом Windows 10 April 2018 Update.



Теги: ошибка, обновление, Avast!, Windows 10
 
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