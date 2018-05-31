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Архив - Наука и технологии

В Китае выпустили брелок-компьютер на Windows 10

31.05.2018 09:00
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В Китае выпустили брелок-компьютер на Windows 10

В Китае в продажу поступил новый и очень компактный персональный компьютер – Azulle Access3. Внешне он напоминает флешку или брелок, сообщает Телеканал новостей «24».
Внутри компьютер оснащен платформой Intel Apollo Lake. Покупатели могут выбирать между чипами Celeron N3350 и Celeron N3450.
ПК имеет 2/3/6 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной. Кроме того, пользователи могут расширить память с помощью карт microSD до 256 ГБ.
Аппарат содержит коннектор HDMI для подключения к ПК-монитору или телевизионной панели. Работает новинка под управлением Windows 10 Pro.
Azulle Access3 оснащен сетевым контроллером Gigabit Ethernet с соответствующим разъемом для подключения кабеля, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (2,4 / 5 ГГц) и Bluetooth 4.0, двумя портами USB 3.0 и 3,5-миллиметровым аудиоразъемом. Габариты составляют всего 132,1 х 50,8 х 19,1 мм.
ПК Azulle Access3 уже можно приобрести за 175 долларов (4500 гривен). Правда, цена может быть выше, в зависимости от объема памяти.



Теги: Китай, компьютер, флешка
 
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