В Китае выпустили брелок-компьютер на Windows 10

31.05.2018 09:00

В Китае в продажу поступил новый и очень компактный персональный компьютер – Azulle Access3. Внешне он напоминает флешку или брелок, сообщает Телеканал новостей «24».

Внутри компьютер оснащен платформой Intel Apollo Lake. Покупатели могут выбирать между чипами Celeron N3350 и Celeron N3450.

ПК имеет 2/3/6 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной. Кроме того, пользователи могут расширить память с помощью карт microSD до 256 ГБ.

Аппарат содержит коннектор HDMI для подключения к ПК-монитору или телевизионной панели. Работает новинка под управлением Windows 10 Pro.

Azulle Access3 оснащен сетевым контроллером Gigabit Ethernet с соответствующим разъемом для подключения кабеля, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (2,4 / 5 ГГц) и Bluetooth 4.0, двумя портами USB 3.0 и 3,5-миллиметровым аудиоразъемом. Габариты составляют всего 132,1 х 50,8 х 19,1 мм.

ПК Azulle Access3 уже можно приобрести за 175 долларов (4500 гривен). Правда, цена может быть выше, в зависимости от объема памяти.