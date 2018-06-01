Xiaomi представила свою версию iPhone X

01.06.2018 08:30

Компания Xiaomi 31 мая представила свой новый флагманский смартфон Mi8, который внешне очень напоминает iPhone X, сообщает ICTV.

Xiaomi Mi 8 оснащен дисплеем AMOLED с диагональю 6.21 и разрешением Full HD + (2248 x 1080 пикселей) с отношением экрана к корпусу 88,5%. Соотношение сторон дисплея составляет 18,7: 9.

Телефон получил 2,5 изогнутое стекло и раму из алюминия серии 7000, а также сканер отпечатков пальцев сзади.

Xiaomi Mi 8 получил новейший процессор Qualcomm Snapdragon 845. В смартфоне будет 6 или 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель до 256 ГБ.

Основная камера флагмана получила 20-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f / 1.7, а также 12-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f / 2.4. Фронтальная камера на 16-МП получила диафрагму f / 2.0.

Телефон имеет 4-осевую оптическую стабилизацию изображения (OIS) и светодиодную вспышку. Камеры работают при поддержке искусственного интеллекта.

Особенностью гаджета стала система 3D-сканирования лица. На презентации отметили, что обмануть сканеры Xiaomi Mi 8 распечатанной или электронной фотографией или маской не получится.

Кроме того, в новинке используется двухчастотный GPS. Он устраняет помехи от зданий и уменьшает задержки сигнала, повышая точность навигации с помощью Mi 8.

Цена Xiaomi Mi 8 почти $580.