Xiaomi выпустила "карманный" огнетушитель

19.06.2018 14:35

Китайская компания Xiaomi выпустила достаточно необычный продукт, представляющий собой бутылку-огнетушитель, сообщает iLenta.com.

Новинка получила название Xiaomi Emergency Fire Extinguishing Bottle. Ее цена составляет 99 юаней (около $16). Задачей бутылки-огнетушителя является тушение или кратковременная локализация пожаров. Если ее емкости не хватает для тушения пожара, то она позволит создать коридор для выхода из горящего помещения.

Для борьбы с огнем используется высокоэффективное вещество, создающее тонкую пленку большой площадью. Указанная пленка блокирует доступ кислорода, а продукты горения в этот момент разлагаются.

Xiaomi Emergency Fire Extinguishing Bottle может тушить пожары, возникшие в результате возгорания твердых, жидких источников, электрической техники и так далее. Содержимое бутылки можно нанести на одежду, чтобы защитить ее от возгорания.

По заявлению производителя, срок годности Xiaomi Emergency Fire Extinguishing Bottle составляет 3 года. Она является нетоксичной, не имеет запаха и не наносит вреда животным и растениям. Скорее всего, бутылка будет продаваться в нескольких версиях.