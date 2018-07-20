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Американские генетики вывели безрогих коров

20.07.2018 10:00
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Американские генетики вывели безрогих коров

Ученый из Соединенных Штатов Дэн Карлсон научился "переписывать" генетический код животных, чтобы совершенствовать выведение крупного рогатого и другого домашнего скота, сообщает ТСН.
В 2014 году Карлсон с группой ученых внесли изменения в генетический код молочного скота, чтобы вывести коров без рогов. Изменения ДНК копировали в клеточный набор эмбрионов, введенных в суррогатных матерей. Результата ждали в течение девяти месяцев.
Как часто бывает при клонировании, с большинством эмбрионов не получилось. Однако двое телят, Бури и Спотиджи, родились без рогов. Это означало, что им удалось избежать участи миллионов животных, которым удаляют рога после рождения горячим железом или токсическим веществом.
Скоту обычно удаляют рога для того, чтобы он не калечил друг друга. Однако эта процедура достаточно болезненная и против нее всегда выступал отец Карлсона, который был фермером. "Переписывание" генов скота позволяет избежать этой процедуры.



Теги: генетика, корова, рога
 
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