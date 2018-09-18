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Компания SpaceX назвала имя первого "лунного" туриста

18.09.2018 09:10
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Компания SpaceX назвала имя первого "лунного" туриста

Американская частная компания SpaceX назвала имя первого космического туриста, который полетит в окололунное путешествие на еще не построенной ракете-носителе BFR. Этим счастливчиком оказался 42-летний миллиардер из Японии Юсаку Маезава, сообщили на брифинге SpaceX, предает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Будущий космотурист входит в топ-20 богатейших людей своей страны: имущество он нажил, основав торговую сеть по продаже модной одежды Zozotown. По состоянию на май 2017 года его состояние Forbes оценил в $3.6 млрд.
Также в компании отметили, что BRF (Big Falcon Rocket) станет "самой мощной ракетой в истории". Всего к Луне полетят восемь человек. Шестерых из них якобы выберет Маезава.



Теги: турист, Луна, SpaceX
 
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