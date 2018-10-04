Vodafone установил на Говерле базовую станцию на солнечной энергии

04.10.2018 10:00

Самая высокая точка Украины – гора Говерла (2061 м) теперь "подключена" к 3G-сети Vodafone. Учитывая сложность рельефа Черногорского хребта и горы Говерла, специалисты компании впервые в Украине воспользовались альтернативными источниками энергии. Питание на базовую станцию подается, благодаря использованию солнечных батарей, сообщает expert.com.ua.

«Мы разместили нашу промежуточную точку на высоте 1550 м над уровнем моря. Учитывая сложность выполнения технических работ на такой высоте, мы приняли решение установить здесь базовую станцию, которая будет работать на солнечных батареях, – рассказывает Владимир Федина, начальник технического департамента Vodafone Украина в регионе Запад. – Нам также удалось обеспечить качественную 2G связь в труднодоступных местах горного хребта. Таким образом, туристы, которые сбились с пути на подъеме или спуске, смогут связаться со спасателями».