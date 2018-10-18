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В украинском Uber появился пакет безопасности
Uber объявил о запуске в Украине нового набора инструментов безопасности. Новые функции должны повысить безопасность для всех пользователей сервиса, сообщает Finance.ua.
Теперь пассажиры смогут воспользоваться кнопкой вызова полиции прямо из приложения. Также пользователи могут выбрать пять друзей или членов семьи в качестве «доверенных контактов» и одним нажатием делиться с ними информацией о поездке.
Кроме того в приложение добавили новый информационный хаб, где пользователи могут найти информацию о некоторых ключевых инструментах безопасности, включая круглосуточную поддержку, информацию о водителе и автомобиле, GPS-отслеживание поездки и систему оценки и обратной связи.
Функция "Оповещение скорости" напоминает водителям о необходимости соблюдать безопасную скорость в пределах установленных ограничений скорости.
Теги: Украина, безопасность, UBER
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