В Японии создан банкомат с искусственным интеллектом

06.11.2018 09:25

Японская компания Hitachi-Omron Terminal Solutions разработала банкомат с искусственным интеллектом, который должен помочь в борьбе с мошенниками, сообщает портал «КОММЕНТАРИИ:».

Камеры устройства передают видеозапись в «блок интеллекта», который анализирует внешность и поведение клиентов.

Предметы, скрывающие черты лица не позволят совершить транзакцию. Аппарат самообучаем и способен на принятие собственных решений, опираясь на базу составленных им прецедентов.

По мнению главы полиции центральной префектуры Айти, "новые функции банкомата сами по себе помогают предотвращать преступления».

Как сообщили в компании-производителе, первое коммерческое производство начнется в 2019 году.