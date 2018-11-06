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Архив - Наука и технологии

В Японии создан банкомат с искусственным интеллектом

06.11.2018 09:25
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В Японии создан банкомат с искусственным интеллектом

Японская компания Hitachi-Omron Terminal Solutions разработала банкомат с искусственным интеллектом, который должен помочь в борьбе с мошенниками, сообщает портал «КОММЕНТАРИИ:».
Камеры устройства передают видеозапись в «блок интеллекта», который анализирует внешность и поведение клиентов.
Предметы, скрывающие черты лица не позволят совершить транзакцию. Аппарат самообучаем и способен на принятие собственных решений, опираясь на базу составленных им прецедентов.
По мнению главы полиции центральной префектуры Айти, "новые функции банкомата сами по себе помогают предотвращать преступления».
Как сообщили в компании-производителе, первое коммерческое производство начнется в 2019 году.



Теги: Япония, банкомат
 
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