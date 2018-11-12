Microsoft возобновляет поддержку Windows ХР

12.11.2018 09:05

Microsoft под давлением корпоративных и рядовых домашних пользователей вынуждена пойти на беспрецедентный шаг — возобновление поддержки Windows ХР, сообщает Голос.ua.

Эта платформа, напомним, вышла больше пятнадцати лет назад — 25 октября 2001-го. Сразу после релиза операционная система начала стремительно набирать популярность. По данным Net Applications, Windows XP была самой распространённой операционной системой на компьютерах с доступом в Интернет вплоть до августа 2012 года.

Основная поддержка Windows ХР была остановлена ещё в апреле 2009 года. Спустя ещё пять лет — в апреле 2014-го — прекратилась расширенная поддержка ОС. С тех пор пользователи не получали обновлений безопасности.

Но Windows ХР пока не собирается уходить на покой. По статистике уже упомянутой компании Net Applications, в феврале 2017-го эта операционная система находилась на третьем месте по популярности в мире с долей 8,45 %, уступая только Windows 7 (48,41 %) и Windows 10 (25,19 %).

С Windows ХР продолжают работать не только домашние пользователи, но и корпорации. Так, именно эта ОС применяется на многих современных банкоматах. Поэтому отсутствие свежих патчей для уязвимостей в Windows ХР ставит под угрозу важные элементы IT-инфраструктуры.

В такой ситуации Microsoft вынуждена сделать исключение из собственных правил и возобновить выпуск апдейтов для устаревшей ОС. Сообщается, что вторая фаза расширенной поддержки продлится до апреля 2022 года. Таким образом, пользователи будут получать обновления ещё пять лет.

Более того, те клиенты, которые ранее перешли на Windows 10 из-за отсутствия поддержки Windows ХР, смогут вернуть заплаченные деньги и продолжить использование пятнадцатилетней платформы.