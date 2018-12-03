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Большой адронный коллайдер закрыли на двухгодичную модернизацию
Ученые и инженеры заглушили Большой адронный коллайдер и следующие два года будут заниматься его модернизацией и ремонтом, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
В результате обновления систем ускорителя будет почти вдвое увеличена его светимость, что позволит превратить его в Большой адронный коллайдер высокой светимости - High Luminosity LHC, сокращенно HL-LHC.
Коллайдер будет оснвщен около 130 новыми сверхпроводящими магнитами, суммарное поле которых достигнет 11,5 тесла, а также более совершенной системой электропитания. Рядом с ускорителем построят новые полости и технологические тоннели, криогенное оборудование и системы вентиляции.
После дальнейшей модернизации за 2026-2036 года ученые намереваются собрать на HL-LHC в 10 раз больше данных, чем за все время работы БАК.
Теги: ремонт, Большой адронный коллайдер, модернизация
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