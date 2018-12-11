Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Instagram появилась функция голосовых сообщений

11.12.2018 10:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Instagram появилась функция голосовых сообщений

В популярной социальной сети Instagram появилась опция с голосовыми сообщениями, сообщает Обозреватель.
Теперь пользователи могут записывать и обмениваться аудиозаписями длительностью до 60 секунд.
Голосовые сообщения можно отправлять как в личной переписке, так и в групповых чатах. Количество прослушиваний не ограничено. Функция доступна сразу на iOS и Android.
Данная опция похожа на аналогичные функции в Viber, Telegram, а также Facebook Messenger и WhatsApp.



Теги: аудио, сообщение, Instagram
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх