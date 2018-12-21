SpaceX завершила сборку "замены" российских "Союзов"

21.12.2018 11:55

В ангаре частной компании SpaceX миллиардера Илона Маска, который находится рядом со стартовой площадкой LС-39A в центре им. Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде, завершили сборку космического корабля Crew Dragon. Соответствующие фото были размещены вчера на сайтах SpaceX, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Пробный беспилотный полет аппарата состоится 17 января. Первый беспилотный полет конкурента Crew Dragon - корабля Boeing Starliner - запланирован на март, пилотируемый - на август.

SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner создаются в США для того, чтобы отказаться от услуг РФ по транспортировке астронавтов на Международную космическую станцию.



