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Архив - Наука и технологии

В КБ «Южное» установили самый мощный суперкомпьютер в Украине

21.12.2018 10:30
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В КБ «Южное» установили самый мощный суперкомпьютер в Украине

В Конструкторском бюро «Южное» введен в эксплуатацию новый Вычислительный центр Yuzhnoye SC (ВЦ) с самым мощным суперкомпьютером в Украине. Уникальная компьютерная система специально разработана для решения инженерных и научных задач методами вычислительной физики, сообщает gorod.dp.ua.
На открытии ВЦ присутствовали руководители предприятий-стратегических партнеров КБ «Южное» и представители всех участников проекта – MTI, Hewlett Packard Enterprise, APC, ANSYS и др.
Надежное и бесперебойное функционирование Вычислительного центра гарантирует развитая инженерная и компьютерная инфраструктура, а эффективное решение задач – самое передовое программное обеспечение для моделирования в таких областях как аэродинамика, механика, теплообмен и мультифизика.
Высокопроизводительная система суперкомпьютера состоит из сотни серверов и порядка 4 тысяч вычислительных ядер на процессорах новейшей архитектуры. Общий объем оперативной памяти – около 18 терабайт, для хранения данных доступно быстрое хранилище на 200 терабайт.
Пиковая производительность суперкомпьютера составляет 300 терафлопс (300 триллионов операций в секунду), что сопоставимо с мощностью тысячи одновременно работающих персональных компьютеров.



Теги: Украина, Днепр, суперкомпьютер
 
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