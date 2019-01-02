Миллионы пользователей остались без WhatsApp

02.01.2019 11:15

Компания WhatsApp заявила о том, что с 1 января 2019 года фирменный мессенджер перестанет работать на множестве старых мобильных устройств, использующих платформу Nokia S40, сообщает Znaj.ua.

И хотя кажется, что практически ничего не изменилось, стоить отметить, что на данной ОС работало около 1,5 млрд устройств, так что это огромная часть аудитории популярного мессенджера. Из этого следует, что десятки миллионов людей потеряют возможность использовать WhatsApp на своих старых кнопочных телефонах.

Также уже сейчас доподлинно известно, что начиная с 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp перестанет работать на мобильных устройствах, что работают на базе iOS 7 и более старых версиях данной ОС. Конечно, такой аудитории уже поменьше, ведь iPhone не живут больше 5 лет, как обычно.