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Канадские астрономы поймали вторую "радиопередачу инопланетян"

10.01.2019 15:10
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Канадские астрономы поймали вторую "радиопередачу инопланетян"

Канадские астрономы обнародовали подробности о загадочных сигналах из далекой галактики, которые зафиксировал телескоп CHIME в Британской Колумбии, сообщает BBC.
Среди тринадцати так называемых быстрых радиоимпульсов (FRB) был очень необычный повторяющийся сигнал, происходивший из одного источника на расстоянии около 1,5 млрд. световых лет. Такой сигнал ранее наблюдали лишь раз, когда его поймал другой телескоп.
Существует несколько теорий относительно того, что именно может вызывать эти таинственные радиоимпульсы. Например, считают, что их источником может быть нейтронная звезда с очень сильным магнитным полем, которая очень быстро вращается, или слияние двух нейтронных звезд.
Некоторые исследователи также считают, что сигналы могут исходить от инопланетных космических кораблей.



Теги: Канада, инопланетянин, телескоп, сигнал
 
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