На украинском авторынке появился электромобиль за $3500

18.01.2019 14:00

Этот электромобиль можно назвать самым дешевым среди новых машин zero emission, предлагаемых на украинском рынке. Он называется Bostrix Cubic и произведен в Китае, сообщает АвтоЦентр.

Новинка имеет четыре колеса и вмещает троих человек. Кузов изготовлен из стеклопластика, а посему снаряженная масса составляет всего 420 кг.

Машина оснащается 2-килловатным электромотором (в пике выдает 4 кВт) и свинцовыми батареями на 12V 45 Ач. Привод – на задние колеса. Максимальная скорость – 45 км/ч. Реальный запас хода по городу – 70 – 75 км.

Регистрировать этот электромобиль не нужно, так как по украинскому законодательству транспортные средства с электромоторами до 3 кВт от этого освобождаются. Цена Bostrix Cubic в базовой комплектации – от 3500 долларов.