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Boeing испытала прототип беспилотного аэротакси (ВИДЕО)

24.01.2019 10:30
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Boeing испытала прототип беспилотного аэротакси (ВИДЕО)

Корпорация Boeing успешно испытала прототип самоуправляемого аэротакси Boeing NeXt, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Аэротакси смогло совершить вертикальный взлет, зависнуть в воздухе и успешно приземлиться. На следующем этапе испытаний компания проведет полноценный полет.
Boeing NeXt работает на электричестве. Он может автономно пролететь около 80 км. Длина машини составляет около 9 м, ширина - 8,5 м. Система крыльев позволит устройству летать вертикально и горизонтально.



Теги: испытания, аэротакси, беспилотник
 
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