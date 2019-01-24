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Boeing испытала прототип беспилотного аэротакси (ВИДЕО)
24.01.2019 10:30
Корпорация Boeing успешно испытала прототип самоуправляемого аэротакси Boeing NeXt, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Аэротакси смогло совершить вертикальный взлет, зависнуть в воздухе и успешно приземлиться. На следующем этапе испытаний компания проведет полноценный полет.
Boeing NeXt работает на электричестве. Он может автономно пролететь около 80 км. Длина машини составляет около 9 м, ширина - 8,5 м. Система крыльев позволит устройству летать вертикально и горизонтально.
Теги: испытания, аэротакси, беспилотник
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