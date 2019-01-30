Шведский отель предлагает бесплатное проживание за отказ от Интернета

30.01.2019 10:15

Отель в шведском Гетеборге предлагает постояльцам необычные правила проживания, которые нацелены на то, чтобы люди меньше проводили времени онлайн, сообщает kontrakty.ua.

Особый номер под названием Check Out Suite в гостинице Bellora оснащен умной лампой, которая отслеживает, сколько времени гости уделяют социальным сетям, сообщает AdAge.

Каждый раз, когда постояльцы подключаются к Wi-Fi отеля, эта лампа подсчитывает количество минут, потраченных на Instagram, Facebook и Twitter. Как только 30-минутный лимит исчерпан, устройство загорается красным светом.

Самое интересное, что время, проведенное в сети, влияет на стоимость номера: если гости не пользуются гаджетами весь день, проживание - бесплатное. Если же лампа загорится красным, придется заплатить полную стоимость номера - 2400 шведских крон.