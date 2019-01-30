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Шведский отель предлагает бесплатное проживание за отказ от Интернета

30.01.2019 10:15
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Шведский отель предлагает бесплатное проживание за отказ от Интернета

Отель в шведском Гетеборге предлагает постояльцам необычные правила проживания, которые нацелены на то, чтобы люди меньше проводили времени онлайн, сообщает kontrakty.ua.
Особый номер под названием Check Out Suite в гостинице Bellora оснащен умной лампой, которая отслеживает, сколько времени гости уделяют социальным сетям, сообщает AdAge.
Каждый раз, когда постояльцы подключаются к Wi-Fi отеля, эта лампа подсчитывает количество минут, потраченных на Instagram, Facebook и Twitter. Как только 30-минутный лимит исчерпан, устройство загорается красным светом.
Самое интересное, что время, проведенное в сети, влияет на стоимость номера: если гости не пользуются гаджетами весь день, проживание - бесплатное. Если же лампа загорится красным, придется заплатить полную стоимость номера - 2400 шведских крон.



Теги: Швеция, Интернет, бесплатно, отель
 
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