В Сиднее запустили 5G-безлимит

01.02.2019 14:50

Австралийская компания Optus запустила в Сиднее и двух пригородах Канберры услугу безлимитного 5G с минимальной скоростью 50 Мбит/с, сообщает Mediasat.

Сервис 5G Fixed Wireless предполагает непрямое подключение к сети. Для доступа пользователям предоставляют модем, который присоединяется к 5G и раздает Wi-Fi. Стоимость услуги – 50 долларов в месяц.

В ближайшее время оператор планирует расширить покрытие еще на четыре города, а со следующего года услуга 5G будет доступна для населения пяти штатов и Австралийской столичной территории.