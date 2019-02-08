Альфа-Банк запустил обмен валют через мобильное приложение

08.02.2019 10:30

Альфа-Банк Украина обновил мобильное приложение Alfa-Mobile Ukraine, которое теперь позволяет покупать и продавать валюту без комиссии и дополнительных авторизаций. Приложение доступно на iOS и Android, сообщает Realist.online.

Для покупки или продажи валюты нужно совершить всего два шага: выбрать функцию «Обменять» на главном экране приложения Alfa-Mobile Ukraine и указать сумму для продажи или покупки, вместе с выбором счета или карты для списания и зачисления средств. После подтверждения операции сумма в валюте станет доступна для использования: расчетов картой, зачисления на депозит или снятия наличных.

Курс обмена валют в Alfa-Mobile Ukraine соответствует единому курсу Альфа-Банка и отображается на этапе ввода суммы, которую клиент хочет конвертировать в другую валюту, а также на главном экране в разделе «Курс валют».

Приобретение/продажа валюты происходит без комиссии и без предоставления дополнительных данных — клиенту достаточно войти в мобильное приложение.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, у клиента Альфа-Банка Украина должны быть счета/карты в гривне и в той валюте, которую он захочет приобрести. Для тех, кто пожелает открыть валютный счет, обновленное приложение будет дополнено опцией заказа валютных карт.