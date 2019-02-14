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Архив - Наука и технологии

Ford разработал "справедливую" кровать (ВИДЕО)

14.02.2019 11:50
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Ford разработал "справедливую" кровать (ВИДЕО)

Инженеры Ford разработали прототип умной кровати, которая не дает возможности занимать сторону кровати другого человека, который на ней спит, сообщает Телеканал новостей «24».
Кровать состоит из каркаса, внутри которого расположен матрас. Сам матрас закреплен на конвейерной ленте с датчиками давления. Кровать виртуально делится на две половины, которые "принадлежат" каждому из партнеров.
Датчики отслеживают положение людей на матрасе. Если данные с датчиков показывают, что кто-то из партнеров переместился на чужую половину, матрас автоматически движется с помощью конвейерного механизма так, чтобы партнеры снова оказались каждый на своей половине кровати.



Теги: Ford, справедливость, кровать
 
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