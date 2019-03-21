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Архив - Наука и технологии

Microsoft выпустила бесплатный Office

21.03.2019 13:20
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Microsoft выпустила бесплатный Office

Microsoft выпустила новую версию Microsoft Office, которая предоставит пользователям новый способ работы с документами, таблицами, презентациями, электронной почтой как онлайн, так и в автономном режиме абсолютно бесплатно, сообщает Internetua.
Новое офисное приложение пришло на смену непопулярному My Office, и представляет собой упрощенную версию десктопного Microsoft Office в виде веб-приложения, доступного из магазина Windows Store на Windows 10 версии 1803 или более поздней.
Идея сделать Microsoft Office бесплатным заключается в повышении популярности операционной системы Windows 10. Конечно, не обошлось без определенных ограничений. Упрощенная версия пакета обладает лишь базовыми возможностями для просмотра и редактирования текста, чего будет предостаточно для домашних пользователей и малого бизнеса.
При запуске приложения, откроется небольшое меню, которое автоматически выведет все документы, совместимые с MS Office и позволит их открыть для редактирования или чтения. Если попытаться открыть документ, офисный пакет потребует его загрузить в облачный сервис OneDrive, а затем откроет текстовый файл, таблицу, презентацию или электронную почту в веб-приложении (в браузере).
Если на компьютере все еще есть приложение My Office, оно автоматически обновится в течение следующих нескольких недель.



Теги: бесплатно, Microsoft Office, Windows 10
 
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