Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Ученые "оживили" мозг умершей свиньи16:00
- В Киеве появятся "Uber-маршрутки"13:10
- Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold разочаровал первых пользователей10:15
- В России нашли монету, датированную 2122 годом08:31
- Раскрыта тайна дольменов22:48
- В американском небе засняли огромное черное кольцо16:45
- Ученые огласили новую дату конца света: "Это будет самое страшное, что видело человечество" 11:00
- Boston Dynamics научила своих робособак работать в упряжке (ВИДЕО)10:55
- Страшная тайна Нибиру раскрыта: перед концом света Звезда смерти "вышла на связь"08:30
- Сердце впервые напечатали на 3D-принтере11:00
Ученые "оживили" мозг умершей свиньи
18.04.2019 16:00
Ученые США сумели частично восстановить мозг мертвой свиньи через 4 часа после того, как животное было доставлено с бойни, сообщает Realist.
Для этого исследователи применили систему BrainEx, которая поставляет в умерший мозг "искусственную кровь" - питательное вещество с бесклеточной формулой на основе гемоглобина.
Технология не позволяет оживить мертвый организм, однако дает возможное решение для восстановления кровеносных сосудов, активации метаболизма и поддержания жизнедеятельности клеток.
"Эти исследования помогут усовершенствовать методику лечения мозга после ухудшения кровоснабжения, например, во время сердечного приступа", — отметила руководитель исследования Андреа Беккел-Митченер.
Теги: США, мозг, исследования, свинья
Читайте также:
- В зоне ООС снайпер полка «Азов» убил члена НВФ. ВИДЕО15:51
- ВСУ подорвали блиндаж российских наемников на Донбассе - повреждена бронетехника. ВИДЕО15:29
- Над КПП «Гуково» и вдоль границы зафиксированы полеты вертолетов ФС РФ13:03
- Боевики сносят кафе "Сепар" в центре Донецка12:15
- В ОРДО отменят «комендантский час»11:15
- Мощный прорыв ВСУ в глубь Донбасса: передовые подразделения сил ООС отбросили "ДНР" с позиций и заняли 20 кв. км передовой 07:30
- ВСУ провели блистательную операцию под Луганском, проредив ряды оккупантов21:46
- «Сутки били током»: Роман Манекин сообщил о пытках в «полиции ДНР»21:15
- Наев рассказал о сроках ликвидации «ЛДНР»20:30
- Луганщина: В результате обстрела НВФ повреждены дома мирных жителей20:15
- Ученые "оживили" мозг умершей свиньи16:00
- В зоне ООС снайпер полка «Азов» убил члена НВФ. ВИДЕО15:51
- ВСУ подорвали блиндаж российских наемников на Донбассе - повреждена бронетехника. ВИДЕО15:29
- Без осадков, уже тепло: синоптики порадовали прогнозом на ближайшие дни15:07
- Зеленский не уверен, что дебаты завтра состоятся14:46
- В Украину прибывают международные наблюдатели14:30
- Как меняется курс гривны перед 2 туром выборов: свежий курс14:15
- СМИ: Украинцы восстали против бездействия власти. ВИДЕО13:58
- Украинцам рассказали, ждать ли потепление на Пасху13:38
- До чого слід готуватися новообраному президенту України: найбільш ймовірні сценарії13:20
- Почему крестят на 40-й день после рождения10:00
- Эти три знака зодиака, никогда не ударят Вам в спину09:45
- Как улучшить самочувствие во время ПМС09:02
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство22:30
- Диетолог рассказала, как правильно пить чай20:00
- Медики объяснили, почему нельзя лечить боль в горле леденцами17:42
- Ипохондрия: как избавиться от страха за здоровье14:31
- Почему нельзя ничего брать на перекрестке: жуткая примета10:45
- О каких болезнях могут сигнализировать темные пятна на шее10:35
- Как быстро бросить курить: придуман новый способ09:29
- Погода в мае шокирует украинцев
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе
- Украинские банки продолжают закрывать отделения
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО
- Команда Зеленского впервые откровенно рассказала о планах на Крым