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Архив - Наука и технологии

Ученые "оживили" мозг умершей свиньи

18.04.2019 16:00
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Ученые "оживили" мозг умершей свиньи

Ученые США сумели частично восстановить мозг мертвой свиньи через 4 часа после того, как животное было доставлено с бойни, сообщает Realist.
Для этого исследователи применили систему BrainEx, которая поставляет в умерший мозг "искусственную кровь" - питательное вещество с бесклеточной формулой на основе гемоглобина.
Технология не позволяет оживить мертвый организм, однако дает возможное решение для восстановления кровеносных сосудов, активации метаболизма и поддержания жизнедеятельности клеток.
"Эти исследования помогут усовершенствовать методику лечения мозга после ухудшения кровоснабжения, например, во время сердечного приступа", — отметила руководитель исследования Андреа Беккел-Митченер.



Теги: США, мозг, исследования, свинья
 
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