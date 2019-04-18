Ученые "оживили" мозг умершей свиньи

18.04.2019 16:00

Ученые США сумели частично восстановить мозг мертвой свиньи через 4 часа после того, как животное было доставлено с бойни, сообщает Realist.

Для этого исследователи применили систему BrainEx, которая поставляет в умерший мозг "искусственную кровь" - питательное вещество с бесклеточной формулой на основе гемоглобина.

Технология не позволяет оживить мертвый организм, однако дает возможное решение для восстановления кровеносных сосудов, активации метаболизма и поддержания жизнедеятельности клеток.

"Эти исследования помогут усовершенствовать методику лечения мозга после ухудшения кровоснабжения, например, во время сердечного приступа", — отметила руководитель исследования Андреа Беккел-Митченер.