«Киевстар» добавил в тариф «Безлим Видео» сервис YouTube Music

19.04.2019 09:00

Крупнейший украинский оператор мобильной связи «Киевстар» объявил о расширении списка программ, для которых не учитывается трафик, добавив туда недавно стартовавший в Украине YouTube Music, сообщает TEHNOT.

Прослушивание музыки и просмотр музыкальных клипов в приложении YouTube Music до этого времени отъедало трафик в рамках пакета. Теперь сервис можно использовать без страха исчерпать лимит мегабайт на полной скорости.

Из актуальных тарифов, трафик YouTube Music не учитывается только в «Безлим Видео». Сейчас он обходится абонентам в 150 грн/4 недели.