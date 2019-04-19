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Архив - Наука и технологии

«Киевстар» добавил в тариф «Безлим Видео» сервис YouTube Music

19.04.2019 09:00
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«Киевстар» добавил в тариф «Безлим Видео» сервис YouTube Music

Крупнейший украинский оператор мобильной связи «Киевстар» объявил о расширении списка программ, для которых не учитывается трафик, добавив туда недавно стартовавший в Украине YouTube Music, сообщает TEHNOT.
Прослушивание музыки и просмотр музыкальных клипов в приложении YouTube Music до этого времени отъедало трафик в рамках пакета. Теперь сервис можно использовать без страха исчерпать лимит мегабайт на полной скорости.
Из актуальных тарифов, трафик YouTube Music не учитывается только в «Безлим Видео». Сейчас он обходится абонентам в 150 грн/4 недели.



Теги: музыка, YouTube, Киевстар
 
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