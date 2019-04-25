Ford разработал "умную" тележеку для супермаркетов (ВИДЕО)

25.04.2019 13:00

Инженеры американского автоконцерна Ford озадачились вопросом безопасности тележек в супермаркете, которые так любят катать дети, сообщает SpeedMe.

Они разработали магазинную тележку, которая оснащена камерой, радаром и системой экстренного торможения. Такой набор датчиков используется обычно в машинах с автопилотом. «Умная» тележка от Ford способна самостоятельно оставливаться, если сенсоры засекут препятствие, а «водитель» не будет реагировать на предупреждающие сигналы.