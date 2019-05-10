"Богдан" представил первый украинский электрогрузовик

10.05.2019 14:40

В Украине представлен первый полностью электрический грузовой автомобиль, сообщает "Апостроф".

Разработка принадлежит украинской корпорации "Богдан". Автомобиль сделан по заказу датской компании Banke Electromotive.

Тягач оснащен литиево-железо-фосфатными батареями общей емкостью в 220 кВт*ч. Производитель утверждает, что на одном заряде батареи полностью груженый автомобиль может проехать 220 км.

Грузовик развивает скорость до 80 км/ч. Заявленный эксплуатационный период тягача - 12 лет. Кабина водителя оснащена комбинированной вентиляцией, системой видеонаблюдения и кондиционером.

Грузовик Богдан ERCV27 предназначен для механизированной загрузки твердых бытовых отходов.

Первый экземпляр должен пройти сертификацию в Дании. Стартовый заказ Banke Electromotive - 15 грузовиков. При этом в корпорации "Богдан" готовы наладить серийное производство 200 автомобилей в год.

Производитель утверждает, что автомобиль может изготавливаться и для украинского рынка, если на него будет спрос. Собирать машины будет Луцкий автосборочный завод №1.