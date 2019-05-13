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В Японии создали самый быстрый поезд в мире

13.05.2019 10:55
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В Японии создали самый быстрый поезд в мире

В Японии начались испытания самого быстрого в мире поезда, способного достигать скорости 360 километров в час, сообщает ТСН.
Тестирование модели ALFA-X железнодорожными линиями "Синкансэн" начались в пятницу, 10 мая, и продлятся три года. Планируется, что поезд сдадут в эксплуатацию около 2030 года.
ALFA-X во время тестирования будет курсировать между городами Сендай и Аомори, которые расположены на расстоянии 280 километров по прямой линии. Испытания будут проходить дважды в неделю после полуночи, когда линия не загружена.



Теги: Япония, поезд, скорость
 
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