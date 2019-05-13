В Японии создали самый быстрый поезд в мире

13.05.2019 10:55

В Японии начались испытания самого быстрого в мире поезда, способного достигать скорости 360 километров в час, сообщает ТСН.

Тестирование модели ALFA-X железнодорожными линиями "Синкансэн" начались в пятницу, 10 мая, и продлятся три года. Планируется, что поезд сдадут в эксплуатацию около 2030 года.

ALFA-X во время тестирования будет курсировать между городами Сендай и Аомори, которые расположены на расстоянии 280 километров по прямой линии. Испытания будут проходить дважды в неделю после полуночи, когда линия не загружена.