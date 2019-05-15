Украинский школьник придумал экологичный способ утилизации резины

15.05.2019 11:45

11-классник Даниил Коваленко придумал новый экологичный способ переработки изношенных автомобильных шин, сообщает Gazeta.ua.

Новый принцип переработки заключается в использовании жидкого азота. После этого из замороженного и измельченного материала можно изготавливать новые изделия: мячи, спортивные маты. Кроме этого, переработанную таким образом резину можно использовать в качестве добавок для производства покрышек или асфальта.

Идеей украинского школьника уже заинтересовались западные компании.