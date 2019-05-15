Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Украинский школьник придумал экологичный способ утилизации резины

15.05.2019 11:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинский школьник придумал экологичный способ утилизации резины

11-классник Даниил Коваленко придумал новый экологичный способ переработки изношенных автомобильных шин, сообщает Gazeta.ua.
Новый принцип переработки заключается в использовании жидкого азота. После этого из замороженного и измельченного материала можно изготавливать новые изделия: мячи, спортивные маты. Кроме этого, переработанную таким образом резину можно использовать в качестве добавок для производства покрышек или асфальта.
Идеей украинского школьника уже заинтересовались западные компании.



Теги: экология, утилизация, резина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх