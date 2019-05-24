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Архив - Наука и технологии

Ford представила двуногого робота-курьера (ВИДЕО)

24.05.2019 10:45
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Ford представила двуногого робота-курьера (ВИДЕО)

Компания Ford показала прототип робота-курьера для доставки посылок, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Робот-курьер Digit предназначен для беспилотных грузовиков Ford. Он будет ездить в кузове грузового автомобиля, а по приезду доставлять посылки под двери.
Планируется, что роботы-курьеры будут полностью готовы к 2021 году. Вместе с роботами, Ford собирается запустить проект беспилотной доставки.
Разработан робот Digit компанией Agility Robotics.



Теги: робот, Ford, курьер
 
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