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В США создали первое в мире летающее такси на водороде (ВИДЕО)

31.05.2019 09:46
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В США создали первое в мире летающее такси на водороде (ВИДЕО)

Американская компания Alaka’i Technologies представила летающее такси Skai, сообщает InfoResist.
В заявлении компании сказано, что их транспортное средство является единственным летающим такси в своем роде, которое будет работать на водородных топливных элементах. Благодаря данной технологии такси сможет преодолевать до 650 километров пути без ущерба для окружающей среды. Летающее такси сможет перевозить до пяти пассажиров или грузы массой до 450 кг. Более того, заправка бака будет занимать не более 10 минут.
Над дизайном уникального проекта работали специалисты BMW Designworks. Для повышения безопасности, инженеры продублировали несколько ключевых систем, включая модуль с водородными топливными элементами и оснастили аппарат системой парашютов. К сожалению, практическое применение таких транспортных средств пока остается туманным, так как для этого правительства стран должны вынести соответствующее одобрение.



Теги: такси, водород, мультикоптер
 
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