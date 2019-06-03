NASA опубликовало "флюорографию" Вселенной

03.06.2019 12:30

Американское аэрокосмическое агентство NASA обнародовало необычный снимок Вселенной, на котором запечатлены все видимые космические источники рентгеновского излучения на звездном небе, сообщает интернет-издание "Буквы".

Изображение объединило данные, собранные за почти два года наблюдений. Получить их удалось с помощью инструмента на борту Международной космической станции, который называется "Найсер" (NICER, Neutron star Interior Composition Explorer).

Рентгеновский детектор NICER был установлен на внешней поверхности МКС в 2017 году. Основная его цель заключается в определении размеров нейтронных звезд-пульсаров с точностью до пяти процентов и наблюдений за ними в мягком рентгеновском диапазоне.