Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Конец света неизбежен: ученые озвучили новую теорию о мучительной гибели всего живого12:40
- NASA опубликовало "флюорографию" Вселенной12:30
- «ЗАЗ» презентовал пригородный пассажирский автобус12:00
- На Землю надвигается опасный астероид09:45
- Первое новолуние лета: не жалуйтесь и не ленитесь08:16
- HP представила первый в мире лазерный принтер без картриджа11:00
- В США создали первое в мире летающее такси на водороде (ВИДЕО)09:46
- Известный ученый предсказал путешествия во времени18:08
- Полет на Марс: землянам сделали предложение, от которого невозможно отказаться15:31
- Vodafone-Украина отменил услугу дистанционной замены sim-карты14:15
NASA опубликовало "флюорографию" Вселенной
03.06.2019 12:30
Американское аэрокосмическое агентство NASA обнародовало необычный снимок Вселенной, на котором запечатлены все видимые космические источники рентгеновского излучения на звездном небе, сообщает интернет-издание "Буквы".
Изображение объединило данные, собранные за почти два года наблюдений. Получить их удалось с помощью инструмента на борту Международной космической станции, который называется "Найсер" (NICER, Neutron star Interior Composition Explorer).
Рентгеновский детектор NICER был установлен на внешней поверхности МКС в 2017 году. Основная его цель заключается в определении размеров нейтронных звезд-пульсаров с точностью до пяти процентов и наблюдений за ними в мягком рентгеновском диапазоне.
Теги: NASA, Вселенная, рентген
Читайте также:
- Российский и американский спутники столкнулись на орбите
- Spitzer переведен в новый режим
- NASA оценило мощность взрыва челябинского метеорита в 300-500 килотонн
- Обнаружен гигантский межгалактический резервуар
- Лунный зонд NASA передал на Землю первые снимки
- Капсула корабля "Союз ТМА-19" совершила успешное приземление
- «Паспортизация займет около столетия»: Гиркин дал мрачный прогноз по выдаче паспортов РФ в ОРДЛО13:00
- «Сотрясение земли от тяжелых залпов»: жители Донецка и Макеевки в 05:00 вздрогнули от обстрелов10:15
- Боевики «ДНР» создают на блокпостах огромные очереди22:36
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации22:11
- Не потерять место в очереди: Как люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения21:41
- В Донецкой области технологическими отходами убивают реку20:10
- В Мариуполе "Шевроле" врезалось в маршрутку18:41
- На Донетчине получил ранение мирный житель15:51
- В Мариуполе участнице массового забега стало плохо. Девушку увезли в больницу15:06
- Будет стоить всю зарплату: стала известна правда о российских паспортах в «Л/ДНР»14:07
- Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву13:14
- «Паспортизация займет около столетия»: Гиркин дал мрачный прогноз по выдаче паспортов РФ в ОРДЛО13:00
- Конец света неизбежен: ученые озвучили новую теорию о мучительной гибели всего живого12:40
- NASA опубликовало "флюорографию" Вселенной12:30
- Порошенко готовий до реваншу: Доній пояснив, що це означає12:20
- Резиденция Януковича в Межигорье может стать гостиницей12:09
- «ЗАЗ» презентовал пригородный пассажирский автобус12:00
- Відсьогодні починають діяти зміни в українському правописі11:46
- Во Флориде полиция повязала аллигатора-домушника11:30
- Астрологи назвали дни финансовой удачи в июне 2019-го11:17
- Ученые назвали группу крови, привлекающую комаров10:00
- Супрун предупредила о вреде курения кальянов09:01
- Медики назвали неожиданную причину раннего старения07:15
- Не потерять место в очереди: Как люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения21:41
- Он побежал — и все побежали. Старт выборов в Украине21:10
- Вот к какой мести склонны разные знаки Зодиака19:07
- Гиркин – украинским воинам: «Благодарите за то, что в 2014 не сделал вам всем там хану»16:34
- Пауки в доме: почему их нельзя убивать16:14
- Гороскоп на июнь: каким знакам Зодиака готовиться к проблемам14:49
- Похудеть без голодания: ученые раскрыли секрет12:10
- Телефонные переговоры Путина с Зеленским: в администрации президента сделали важное заявление
- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле
- Заспанный Зеленский показал свое утро на Банковой: «живой человек», это фото удивило всех
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле
- Жуткая находка поставила на уши весь ресторан: эти фото отобьют аппетит надолго. ВИДЕО
- В «ДНР» сократили комендантский час
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией
- Донецк попал под сильный обстрел. Ранены мужчина и ребенок
- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации