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NASA опубликовало "флюорографию" Вселенной

03.06.2019 12:30
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NASA опубликовало "флюорографию" Вселенной

Американское аэрокосмическое агентство NASA обнародовало необычный снимок Вселенной, на котором запечатлены все видимые космические источники рентгеновского излучения на звездном небе, сообщает интернет-издание "Буквы".
Изображение объединило данные, собранные за почти два года наблюдений. Получить их удалось с помощью инструмента на борту Международной космической станции, который называется "Найсер" (NICER, Neutron star Interior Composition Explorer).
Рентгеновский детектор NICER был установлен на внешней поверхности МКС в 2017 году. Основная его цель заключается в определении размеров нейтронных звезд-пульсаров с точностью до пяти процентов и наблюдений за ними в мягком рентгеновском диапазоне.



Теги: NASA, Вселенная, рентген
 
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