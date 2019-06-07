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Эксперты подсчитали, сколько украинцы переплачивают за новые автомобили
В Украине автомобилисты могут купить несколько бюджетных моделей по весьма доступной цене. Однако, как оказалось, в России такие автомобили стоят ещё меньше. «Автотема», проведя соответствующее исследование, узнала, сколько украинцы переплачивают за новые машины, сообщает autonews.ua.
Чтобы было лучше ориентироваться в цене, так как в Украине и России используются разные деньги, цены на автомобили мы приводим в долларах.
Если в Украине хэтчбек Ravon R2 стоит 8 630 долларов, то в России заметно дешевле – 4 498 долларов.
Новенький седан Ravon R4 украинцы могут купить за 11 431 долларов, а россияне – за 8 110 долларов. Ravon Nexia R3 в Украине продают за 11 749 долларов, а в России – всего за 7 650 долларов.
В нашей стране лифтбек Lada Granta можно купить за 8 998 долларов, а в РФ – всего за 6 621 долларов. Фургон Lada Largus украинцы могут купить за 9 781 долларов, а россияне – за 7 985 долларов.
Как видите, по каким-то причинам в РФ цены на автомобили, по крайней мере, на некоторые бренды, значительно меньше, чем в Украине. И это при том, что с осени в нашей стране ожидается очередное повышение цен на авто, так как с 1 августа будет введена спецпошлина в 5% на модели, сделанные в России.
Теги: Украина, цена, автомобиль
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