Google добавила украинский язык в свой "видеопереводчик"

12.07.2019 11:00

Компания Google добавила украинский язык в приложение Переводчик, который работает при помощи камеры смартфона, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

"Одна из самых интересных функций в мобильном приложении Переводчик Google – это мгновенный перевод с помощью камеры, который позволяет увидеть мир на родном языке, просто направляя объектив камеры на текст на иностранном языке", - говорится в сообщении компании.

Изначально пользователи могли переводить только с английского, теперь же мгновенный перевод через камеру стал доступен на 88 языках, в том числе на арабском, хинди, малайском, тайском, вьетнамском.