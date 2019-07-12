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Google добавила украинский язык в свой "видеопереводчик"
12.07.2019 11:00
Компания Google добавила украинский язык в приложение Переводчик, который работает при помощи камеры смартфона, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"Одна из самых интересных функций в мобильном приложении Переводчик Google – это мгновенный перевод с помощью камеры, который позволяет увидеть мир на родном языке, просто направляя объектив камеры на текст на иностранном языке", - говорится в сообщении компании.
Изначально пользователи могли переводить только с английского, теперь же мгновенный перевод через камеру стал доступен на 88 языках, в том числе на арабском, хинди, малайском, тайском, вьетнамском.
Теги: украинский язык, Google, переводчик
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