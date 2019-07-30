Xiaomi представила "умную" микроволновку с голосовым управлением

30.07.2019 15:00

Микроволновка является умной, и входит в линейку бытовых смарт-устройств Mijia. Печь подключается к мобильным девайсам по Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, сообщает iLenta.com.

Управление может осуществляться кнопками и регуляторами на корпусе, через приложение на смартфоне, а также голосовыми командами.

Объем умной микроволновки Xiaomi составляет 20 литров. Мощность новинки составляет 1150 Вт, габариты — 447 х 347 х 281 мм, вес — 12.1 кг. В устройстве предусмотрено несколько режимов нагрева, а также разморозка.

В продажу умная микроволновка поступит 1 августа по цене всего около $58.