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Xiaomi представила "умную" микроволновку с голосовым управлением
30.07.2019 15:00
Микроволновка является умной, и входит в линейку бытовых смарт-устройств Mijia. Печь подключается к мобильным девайсам по Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, сообщает iLenta.com.
Управление может осуществляться кнопками и регуляторами на корпусе, через приложение на смартфоне, а также голосовыми командами.
Объем умной микроволновки Xiaomi составляет 20 литров. Мощность новинки составляет 1150 Вт, габариты — 447 х 347 х 281 мм, вес — 12.1 кг. В устройстве предусмотрено несколько режимов нагрева, а также разморозка.
В продажу умная микроволновка поступит 1 августа по цене всего около $58.
Теги: смартфон, микроволновка, Xiaomi
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